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Çavuşoğlu Fransa'da vatandaşlarla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Strazburg kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

01.10.2019 16:14Çavuşoğlu Fransa'da vatandaşlarla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Strazburg kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde, Strazburg'da yaşayan vatandaşlarla görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener de katıldı.
Çavuşoğlu, daha sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Onursal Başkanı olarak Avrupa Konseyinin 70. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

Strazburg, Avrupa, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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