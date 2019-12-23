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Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü.

23.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:04 Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü.

Ziyareti kapsamında Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile de görüşen Çavuşoğlu, ayrıca Gürcistan Uluslararası Maarif Okulu'nun açılış törenine katıldı ve ardından Tiflis yerel basının sorularını cevapladı.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu ile Gürcistan Başbakanının görüşmesi

-Çavuşoğlu ile Gürcistan Dışişleri Bakanının görüşmesi

-Detaylar

-Çavuşoğlu'nun Maarif Okulu'nun açılış törenine katılması

-Çavuşoğlu'nun konuşması

-Çavuşoğlu'nun yerel basının sorularını cevaplaması



Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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