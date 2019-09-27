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Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz'' açıklamasında bulundu.

27.09.2019 20:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de düzenlediği basın toplantısında New York'taki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Çavuşoğlu toplantıda, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz.Oyalama devam ederse başımızın çaresine bakarız. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" açıklamasında bulundu.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili ise, ''Geçen seneden bu seneye fark şu rapor açıklandı. Veliaht Prensin bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli ama bu sorumluluğun yerine getirilmesi gerekiyor. Nasıl yapıldığını Suudi Arabistan daha önce itiraf etti. Bu cinayeti işleyenlerin yargı önünde hesap vermesi gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel

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