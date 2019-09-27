Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge) Şu anda gelinen noktadan biz tatmin olmadık" - NEW

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı NEW YORK - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Bakan Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge) Şu anda gelinen noktadan biz tatmin olmadık ve bunu da Amerikalılara açık ve net bir şekilde söyledik"

Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor. Trump'ın söylediği 20 mildi. Bizim de Amerikalılarla yaptığımız müzakere 20 millik bir güvenli bölgenin oluşturulmasıdır. Yani bu ortalama 30 kilometreye tekabül ediyor."

Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in) Derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru değil. Yani bizim söylediklerimizi iyi dinlememişler demek ki. Kendi ajandalarını sadece gündemde tutmaya çalışıyorlar"