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Çavuşoğlu: "Hafter'in ihlalleri ve saldırganlığının durdurulması gerek" - MÜNİH

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu belirterek, "(Münih'teki toplantıda) Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve...

16.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu belirterek, "( 'teki toplantıda) Biz de olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." dedi.
Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.
Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlerle de neler yapacağız onları konuştuk. Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık." diye konuştu.
Libya konusunda bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının Roma'da olacağını belirten Çavuşoğlu, "Tarihini İtalyanlarla belirleyeceğiz." dedi.
Çavuşoğlu:

Türkiye, Libya, Münih, Güncel

Kaynak: AA


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