Çavuşoğlu, Haiti'nin yeni Dışişleri Bakanı Joseph'i tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile telefonda görüştü.
11.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşı Joseph'i arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşı Joseph'i arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti, Güncel
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