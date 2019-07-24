Haberler» Dünya» Haber

Çavuşoğlu: Hakan Atilla'ya geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce Halkbank davası kapanmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank davası kapsamında 28 aydır cezaevinde tutulan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın tahliye edilerek yurda dönüşünü için, "Hakan Atilla zor şartlarda bile doğru olanı savundu. Bir an önce Halkbank davası kapanmalı" dedi

24.07.2019 15:52 Çavuşoğlu: Hakan Atilla'ya geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce Halkbank davası kapanmalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısında ABD'nin Suriye'de güvenli bölge önerisi için, "Oyalama olmaması gerekiyor. Çünkü bizim sabrımız tükendi." ifadelerini kullandı.

Halkbank'ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle ABD'de açılan davada mahkum edilen eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelmesi hakkında da konuşan Çavuşoğlu, Kendine hoş geldiniz, geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce Halkbank davası kapanmalı. dedi
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Hakan Atilla, Mevlüt Çavuşoğlu, CEO, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Haberleri
18:22   Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu
18:07   Güney Kore ile Rusya arasında özür polemiği: Moskova özür yok, Seul, pozisyon değiştirdiler dedi
17:52   Avrupa'da Johnson'ın başbakanlığına tepkiler: 'İngiltere'de bir deli'
17:42   Hollanda'da 75 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
17:37   Ticaret Komisyonu'ndan Facebook'a 5 milyar dolar ceza, bakanlıktan teknoloji şirketlerine inceleme
17:29   Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi
17:22   Berlsuconi hakkındaki yolsuzluk davasını düştü