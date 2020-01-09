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Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, "bölgedeki gerginliğin çatışmaları alevlendirebileceği tehlikesi" konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını belirterek, Türkiye'nin Irak için dost ve önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

09.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:16Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, "bölgedeki gerginliğin çatışmaları alevlendirebileceği tehlikesi" konusunda ile hemfikir olduklarını belirterek, Türkiye'nin Irak için dost ve önemli bir ülke olduğunu vurguladı.
Hekim, başkent Bağdat'taki bakanlık binasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Görüşmede Çavuşoğlu ile Irak ve bölgenin istikrarını ele aldıklarını belirten Hekim, "İkili ilişkilerle bölgeyi ilgilendiren gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Irak'ın iç barışının sağlanması için çatışma alanı olmaması gerektiğini anlattık." dedi.
Hekim, "Türkiye ile bölgede herhangi bir gerginliğin çatışmaları alevlendirebileceği ve teröristlerin elini güçlendireceği konusunda hemfikiriz." diyerek, şunları kaydetti:
"Türkiye ile terörle mücadele konusunda önemli iş birliğimiz var. Irak'ın her zaman yanında duran Türkiye, terörle mücadelemizde bize destek sunan dost ve komşu ülkemizdir."
ABD ve İran'ın Irak'taki saldırılarını kabul etmediklerini ve bunu kınadıklarını ifade eden Hekim, Türkiye ile bu iki ülke (ABD ve İran) arasında doğan gerginliğin azaltılması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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