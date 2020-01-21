Haberler » Güncel » Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü - Haber

Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

21.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:22Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin, ABD ile İran arasındaki gerginliğin ardından Irak'la dayanışma içinde olduğunu, krizin aşılması için aktif çaba gösterdiklerini belirtti.
Zor dönemde Irak'ın birliğinin ve bütünlüğünün korunmasının öneminin altını çizen Çavuşoğlu, Irak'taki tüm unsurların (Şii, Sünni, Kürt, Arap ve Türkmen) ülkenin birliği ve bütünlüğü için çalışması gerektiğini vurguladı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta mezhepsel ve etnik temelde bir bölünmenin tehlikesine de dikkati çekerek, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Irak'taki sorunların bir an evvel aşılarak istikrara kavuşması için Türkiye'nin elinden gelen desteği vereceğini söyleyen Çavuşoğlu, bu amaçla ilgili taraflara görüşlerini aktardıklarını kaydetti.

Neçirvan Barzani, Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:18  Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan...
23:17  Akşener, İYİ Parti Korkuteli üyeleriyle bir araya geldi
23:16  SPOR Kırklarelispor'da büyük sevinç
23:15  Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı
23:14  MARDİN Yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettiler
21.01.2020 23:20:26