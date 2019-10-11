Haberler » Güncel » Çavuşoğlu ile stoltenberg ortak basın açıklaması yapıyor (1)

Çavuşoğlu ile stoltenberg ortak basın açıklaması yapıyor (1)

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

11.10.2019 12:00Çavuşoğlu ile stoltenberg ortak basın açıklaması yapıyor (1)

İstanbul DHA  - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir" dedi. Jens Stoltenberg ise, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir.  Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok" diye konuştu



Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:05 Resulayn'da teröristler bir bir yakalanıyor
12:05 Son Dakika: Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başkanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi
12:04 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler.
12:04 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi.
12:04 Eski Pakistan Başbakanı Şerif'e bir davadan daha tutuklama kararı
11:59 Mobil Kuaför Kumluca'da
11:59 Akçakale'den teröristlere "Ölürüm Türkiyem" mesajı
11.10.2019 12:07:13