Haberler » Güncel » Çavuşoğlu ile stoltenberg ortak basın açıklaması yapıyor

Çavuşoğlu ile stoltenberg ortak basın açıklaması yapıyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

11.10.2019 14:39
İstanbul DHA - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
Mevlüt Çavuşoğlu, "Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir" dedi. Jens Stoltenberg ise, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok" diye konuştu
Çavuşoğlu ile stoltenberg ortak basın açıklaması yapıyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:15 Kamışlı'dan Nusaybin'e açılan ateşte AA muhabirleri hafif yaralandı - İkinci saldırı
15:15 "Dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumlar"
15:14 Türkiye'nin mesleki eğitim tecrübesi Azerbaycan'a yansıtılacak
15:14 Dışişleri Bakanlığı: "(Barış Pınarı Harekatı) AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen...
15:14 "Barış Pınarı Harekatı"na destek
15:14 Edirne'den kısa kısa
15:14 Çavuşoğlu ile stoltenberg'in ortak basın toplantısı
11.10.2019 15:15:19