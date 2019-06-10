Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü - ERBİL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.Çavuşoğlu, Erbil'deki Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katıldıktan sonra Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü.Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Erbil'e gelişinde Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Neçirvan Barzani ile bir araya gelmiş ardından IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile de görüşme yapmıştı.