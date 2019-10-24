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Çavuşoğlu, iran dışişleri bakanı cevad zarif ile görüştü

Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştüAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

24.10.2019 09:32
Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü
Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.
Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katıldık. Kalıcı barış için tüm uluslararası toplumun Filistin'i tanıması gerekiyor. Filistin davasını her platformda savunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, iran dışişleri bakanı cevad zarif ile görüştü

Filistin, Bakü, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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