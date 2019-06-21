21.06.2019 10:58
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Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi

Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın İsfahan kentinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , İran 'ın İsfahan kentinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu ve Zarif başkanlığında yapılan heyetler arası çalışma toplantısının ardından bakanlar, ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki istişarelerin artırılarak güçlendirilmesi ve bu çerçevede iş birliğinin daha etkin hale getirilmesini hedefleyen İstişareler Planı metnini imzaladı.
Toplantı sonrasında Bakan Çavuşoğlu, Zarif tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Zarif'in davetine icabetle çalışma ziyareti için dün İsfahan'a gelmişti.
Kaynak: AA
İran , Mevlüt Çavuşoğlu , Güncel

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