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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

13.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:34
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif telefonda görüştü.
Kaynaklar, Çavuşoğlu'nun dün akşam Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü de bildirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel
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