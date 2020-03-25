Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.
25.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel