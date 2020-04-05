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Çavuşoğlu, İspanya'nın Solunum Cihazları Hakkında Açıklama Yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te İspanya'nın satın aldığı solunum cihazları hakkında açıklama yaptı.

05.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:51
Çavuşoğlu, İspanya'nın Solunum Cihazları Hakkında Açıklama Yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te İspanya 'nın satın aldığı solunum cihazları hakkında açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, biraz önce canlı yayında, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Türkiye ile ilgili çıkan suçlamaları kesinlikle, güçlü şekilde reddettiklerini söyledi. Türkiye'nin bugüne kadar İspanya'ya verdiği desteği de güçlü şekilde bir kere daha vurgulayarak ülkemize teşekkür etti" dedi.

"Solunum Cihazlarının İhracatı İzne Bağlı"

İspanya'dan uzun bir listelik talep geldiğini ve bazı özel şirketlerle sözleşme imzalandığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Esasen tabii ki bunların hepsini karşılamamız mümkün değildi ve özellikle solunum cihazlarının ihracatı da izne bağlı. Sağlık Bakanlığımızın izni olmadan yapılamaz. Bazı ürünleri Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İtalya ile İspanya'ya gönderdik ama solunum cihazlarını henüz daha gönderemedik. Bundan dolayı da İspanya basınında bazı bölgelerde Türkiye'ye karşı ciddi bir karalama başladı. Bunu da düzeltecek olan İspanya hükümetidir. İspanya Dışişleri Bakanı da biraz önce yaptığı açıklamayla ve yine bu sabah yaptığı açıklamayla düzelttiler" ifadelerini kullandı.

"Firmaların Gereken İzni Almadan O Ülkelerle Sözleşme İmzalamaması Gerekiyor"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'deki bazı firmaların, ihracata dair yapılan düzenlemeleri bildiği halde, daha fazla para kazanmak için farklı ülkelerden gelen talepleri cevapsız bırakmadığını veya Sağlık Bakanlığı'na yönlendirmek yerine sözleşme imzaladığını söyledi.

Bu şirketlerin daha sonrasında ise farklı kanallardan Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına baskı oluşturmaya çalıştığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bu son derece yanlıştır. Esasen bu izni almadan, firmalarımızın o ülkelerle sözleşme imzalamaması gerekir. Üç beş kuruş daha fazla kazanacağız diye bu firmaların ülkemizi bu tuzağa düşürmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"116 Solunum Cihazının da İznini Verdik"

Bakan Çavuşoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın da talimatıyla 116 solunum cihazının da iznini verdik. Önümüzdeki günlerde İspanya'ya zaten gidecek. Hangi ürünü, ne zaman verebileceğimizi yine Sağlık Bakanlığımız belirliyor. Ürünlere el koyma çok çirkin bir suçlama oldu. Hükümet tarafından değil, basında çıkan haberlerden dolayı toplumun değişik kesimlerinden buna benzer suçlama ya da talepler geldi ama Dışişleri Bakanı Laya canlı yayında gerçekleri açıklamış oldu" dedi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya, Teknoloji
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