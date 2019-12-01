Bakan Çavuşoğlu, İmamoğlu'nun "Bu şehre İhanettir" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu: Tarih değiştirecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da katıldığı toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı projeyle ilgili "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak" dedi.

"TARİH DEĞİŞECEK"

Türkiye'nin jeopolitik konumunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, TANAP Projesi'nin, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu bakımından dünyada çok dikkat çekici bir potansiyeli olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "TANAP ve Türk Akımı-2 Avrupa'yı hedefliyor. Ulaşım projelerinde Türkiye İpek Yolu'nun canlandırılmasında en kritik ülke. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak. Böyle bir coğrafyada yaşıyorsak girişimci ve insani olmamız lazım. Sorun varsa çözmek için girişimci olmamız lazım" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs etrafındaki rezervlerin paylaşımı için masada güçlü olunması gerektiğini de kaydetti.

"FRANSA İNSAN HAKLARI KONUSUNDA AVRUPA'NIN EN GERİ ÜLKESİ"

Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Fransa'nın OHAL'i yasalarla normal hale getirdiğini belirterek, "Bugün Fransa insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesidir. En son çocuklarını okula götürmek isteyen başörtülü annenin okul etrafına gelmesini yasakladı, bunu ne ile izah edersiniz" dedi.

"SARKOZY'DEN, LE PEN'DEN BETER ÇIKTI"

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un yasakçı yaklaşımını eleştiren Çavuşoğlu, "Macron liberal diye geldi Sarkozy'den, Le Pen'den de beter çıktı. Strazburg'ta Avrupa Konseyi'nin 70 yılındayız, tüm liderler geldi. Yukarıda bir loca vardır, basın oturur. Macron geldi, basın bölümünü kapattılar ve basını içeri almadılar. Opera binasında kutlama etkinlikleri vardı, basını oraya da almadılar. Türkiye'de böyle bir şey olsa Avrupa Birliği kıyameti koparır. Avrupa Birliği'nden ses çıkıyor mu, hayır. Neden, 'biz üyeyiz' diye dayanışma yapıyorlar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

'Kanal İstanbul' projesi ile ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Kanal İstanbul bu şehre 100 kere ihanettir. Birazcık bilimden ve şehircilikten anlayan herkesin vicdanını sızlatacak; bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "HAYALİM, HÜLYAM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Kanal İstanbul projesini "Yüzyılın projesi" olarak nitelendirmiş ve "Hayalim, hülyam" ifadelerini kullanmıştı.

KANAL İSTANBUL PROJESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorundan geçecek.

Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda olacak proje kapsamında; 7 karayolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demiryolu geçişi, 2 metro geçişi olacak.

Kanal İstanbul'un toplam alanı 26 bin hektar olacak. Yatay mimari ile sadece 4-5 katlı binalara izin verilecek alanda 500 bin kişilik nüfus planlanıyor.

PROJE BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen Kanal İstanbul projesinin ÇED süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Kanal İstanbul'un etrafında kurulacak yeni şehri planlamak için de 2018 yılında İBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalanmıştı. Protokole göre İBB ve İSKİ'nin kanal güzergahındaki arazileri TOKİ'ye devredilecek. TOKİ'ye devredilen tüm alanlardan elde edilen gelir de kanalın finansmanında kullanılacak.

7 YILDA TAMAMLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan son ÇED raporuna göre Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek yaklaşık 45 km uzunluğunda ve 20.75 metre derinliğinde olan Kanal İstanbul projesinin maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı. Kanalın yapımı ile birlikte Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'nden ayıran köprü durumundaki kara parçası yaklaşık bir kilometre açılacak. Daha önce Marmara Denizi'ne yapılması planlanan 3 yapay takım adadan ve Sazlıdere Yat Limanı'ndan vazgeçildi. 7 yılda tamamlanması planlanan kanal için 4 yıl boyunca kazı yapılacak ve 1 milyar 155 milyon 668 bin metreküp hafriyat çıkacak.