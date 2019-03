Çavuşoğlu: Kandil'deki Teröristlerin Bir İttifakın İçerisinde Olmasını Hazmedemiyoruz (4)

Kaynak: DHA

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İNEGÖL'DE Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , bir takım temaslarda bulunmak için geldiği Bursa 'da ilk olarak İnegöl ilçesinde mobilya AVM'si olan Mobiliyum 'u inceledi. Ardından iş insanlarıyla yemekli toplantıda buluşan Çavuşoğlu'na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala , İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Bursa Valisi Yakup Canbolat eşlik etti.Toplantıda ilk olarak İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuştu. AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'da konuşmasında Bursa'nın Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını vurguladı.'OVAKÖY SINIR KAPISINI AÇIYORUZ'Toplantıda konuşan Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , dünyanın her yerinde yeni iş fırsatları yaratmak için çalıştıklarını belirterek "Her yerde işadamlarımızın ticaret yapmaları için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri takip etmemiz lazım. Ona göre dış politika belirleyeceğiz. Ekonomi nereye doğru gidiyor? Dünyanın ekonomik gücü nereden nereye gidiyor? Bunu gözlemlemek lazım. Dünyanın ekonomik gücü yüzde 140 KM batıdan doğuya doğru hızla gidiyorsa bunları değerlendirmek lazım. Tercihli ticaret anlaşmaları, vizelerini kaldırılması, dünyanın her yerine ulaşılabilir olmak. Ülkelerle ikili ilişkileri her alanda geliştirmek. Bu kadar ticaret yapıyoruz. O ülkelerle hukuki altyapılarımızı güçlendirmemiz lazım ki, sıkıntılar olmasın. Sosyal güvenlik anlaşmaları gibi. Bazı ülkeler de çifte vergilendirme örneği Irak 'da, sınır giriş ve çıkışlarında vergiler. O zaman dezavantajlı duruma düşüyoruz. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Hatta yeni bir kapı açıyoruz. Ovaköy kapısını açıyoruz, doğrudan Bağdat a ürünlerimiz gitsin diye. 2053, 2071 hedeflerimiz var, farklı ülkelerin de planları var. Etrafımızdaki krizi çözmeliyiz ki, yatırımcı ve küresel sermayenin gelmesi de kolay olur? dedi.'SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA AKTİF ROL ALACAĞIZ?Çavuşoğlu, Suriye 'deki sorunun çözülmesinin ardından mobilya sektöründe çok önemli fırsatların çıkacağını vurgulayarak, "Tüm gayemiz Suriye'deki terörün temizlenmesi amacımız. Suriye'nin de sınır bütünlüğünü koruyarak barışı getirmeye çalışıyoruz ki, yeniden inşasında aktif rol alacağız. Dağlardaki PKK 'lıları temizliyoruz. Irak'ın yeniden inşası gündemde. Irak'ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Kuveyt konferansında 5 milyar dolar taahhütte bulunduk. Peyder pey aktarılacak paradır. Firmalarımız Irak'da bir yatırım yaptığında, şirketlerimizin kullanacağı bir kredidir. Irak'ın inşasında çok önemli rol üstleneceğiz. 10 milyor dolarlık bir ticaret var aramızda. İnşallah 100 milyar dolara ulaşabileceğimiz bir bölgedir. Irak kalkınırsa bizde kalkınırız. Libya içinde geçerli bu. Petrol, gaz satışları başladıktan sonra Libya'nın bütçesi artı vermeye başladı. Tahkimi kazanan firmalarımız da var. Birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.'GELECEKTEKİ EN ÖNEMLİ SEKTÖR SAĞLIK TURİZMİ'Çavuşoğlu, ekonomiye odaklandıklarını söyleyerek, "İşimiz gücümüz ekonomi. Büyük elçilerime talimatlar veriyorum; çalışıyorlar. Sağlık, spor ve alternatif turizmle ilgili dünyanın neresinden hasta getiririz bunu araştırıyoruz. Gelecekteki en önemli sektörümüzü sağlık turizmi olacak. 50 milyon turist , 50 milyar dolar. Daha iyisini yapabiliriz. 45 milyon turiste yaklaştık. 2023'te 60 milyonu geçeceğiz. Sağlık turizminde, hastanelerimizle, tüm imkanlarla 2017'de 7.5 milyar dolar kazandık, 2023'te sadece sağlıktan 50 milyar dolar kazanacağız. Yeter ki buna iyi hazırlıklı olalım" dedi.