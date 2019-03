Çavuşoğlu: Kandil'deki Teröristlerin İttifakın İçerisinde Olmasını Hazmedemiyoruz

Kaynak: DHA

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CHP ve İYİ Parti 'nin yer aldığı millet ittifakını eleştirerek, " Kandil 'deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz. İçerde ve dışarıda bu kadar mücadele verirken, o ittifakın uzantılarının 'Kürdistan da kazanacağız, diğer yerlerde de yıkacağız' demesini kabullenemiyorum arkada" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir 'e geldi. Cavuşoğlu'nu Vali Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı Harun Karacan ve Emine Nur Günay karşıladı. Bir otelde kentteki işadamları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği vize serbestliği konusunda 6 kriterin kaldığını belirterek geniş çaplı bir yargı reformu hazırladıklarını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Tamam, 70'den fazla ülke ile vizeleri kaldırdık. Schengen bölgesinde de vatandaşlarımız vizesiz seyahat edebilmelidir. Bunu kolaylaştırmak için biz iş dünyamıza yeşil pasaport da verdik. 72 kriterden 6 tanesi kaldı, şimdi bu 6 kriteri de inşallah müzakere ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yargı reformu stratejisiyle çok kapsamlı bir yargı reformu üzerinde çalışıyoruz. Bu, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından da önemlidir. İş dünyamız dahil tüm insanlarımızın özgürlük alanlarını ve önündeki engelleri kaldıracak bir reform üzerinde çalışıyoruz cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Son derece kapsamlı bir yargı reformu. Reform bizim işimizdir."Bakan Çavuşoğlu, reformların Avrupa Birliği'ne şirin görünmek için yapılmadığını da sözlerine ekledi.'RUSYA İLE VİZELERİ KALDIRMAK İÇİN ADIM ATTIK'Hedefin dünyanın her bölgesiyle ticareti artırmak olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Türk ürünlerinin dünyada girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu çok önemli, iş dünyasının başarısıdır. Bunu destekleyen dış politikadaki açılımlarımızla gerçekten etkin olmuştur. Türk Hava Yolları 'nın dünyanın her yerine uçuyor olması, aynı şekilde çok katkı sağlamıştır. Bugün Schengen vizesini kaldırmak için çalışırken, Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşmasının modernizasyonu konusunda müzakereleri tekrar başlatmak için görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Avrupa Birliği ülkelerinin yarısından fazlasının, eğer modernizasyon gerçekleşirse daha fazla yaralanacak. Yakın zamanda Ukrayna ile kardeş Pakistan ile bu anlaşmaları imzalayacağız, artık son noktaya geldik. Bölgesel ticaret önemlidir, ama tüm dünyaya açılmamız gerekiyor. Vizeleri kaldırırken, artık Ukrayna gibi ülkelerle pasaportsuz seyahati gerçekleştirdik. Gürcistan , Ukrayna ve Moldova uçak düşürme hadisesinden önce esasen Rusya ile de bunun müzakerelerini ve toplantılarını gerçekleştiriyorduk. İnşallah şimdi Rusya ile de vizeleri kaldırmak için adımları attık" diye konuştu.'AVRUPA'DA IRKÇILIK HAT SAFHADA' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinde ırkçılığın artık hat safhaya ulaştığını belirterek, şunları söyledi: Suriye 'deki sivil savaşa çözüm bulmak için en çok gayret eden ülke biziz. Terörle mücadelede, Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünün desteklenmesinde ve yeni bir anayasa komisyonunun kurulmasından güven arttırıcı adımlara kadar Astana sürecinden Cenevre 'ye kadar her platformda Türkiye çaba sarf ediyor. Türkiye herkes ile çalışıyor ama, Türkiye'nin sergilediği tutum sayesinde herkes, sevse de sevmese de Türkiye ile çalışmak zorunda hissediyor kendisini. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman ırkçılık hat safhada, kendisinden olmayan herkese karşı hoşgörüsüzlük, din düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı esasen antisemitizm dediğimiz Yahudi düşmanlığı Avrupa'da İslam düşmanlığından bile daha yüksektir. Bunu çok net söylüyorum. Ama antisemitizme karşı çok katı kanunlar olduğu için siyasetçiler dahi bunu kimse dile getiremez. Müeyyidesi ağır ama Müslümanları koruyacak bir yasa yok. O yüzden çok rahat bir şekilde İslam düşmanlığı yapıyorlar."'KESİNLİKLE IMF'DEN PARA ALMAYACAĞIZ'Türkiye'yi tekrar IMF'ye döndürmek için çabaların olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Dışarda olduğu gibi, içerde de var. Maalesef bugün bazı siyasi partiler de geçmişte devlet kurumlarında görev yapmış şimdi pati sözcülüğü yapan insanlar da var. İMF'nin avukatlığını yapmaya çalışanlar var. Ama şuna emin olun, bizim iktidarlarımızda biz kesinlikle bir daha İMF'ye dönmeyeceğiz, onlardan borç almayacağız" dedi.'VATANDAŞ OLARAK UTANDIM' Muğla 'da kanalizasyon sularının denize aktığını bu manzara karşısında çok utandığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, CHP'li belediyeleri eleştirerek, "Son zamanlarda çok dolaşıyorum. Muğla'ya gittim, Dışişleri Bakanı olarak değil, bir vatandaş olarak utandım. Bu çağda pis suların denize akması ne demektir? Antalya ve İstanbul 'dan sonra en çok turist ağırlayan bir şehrin bu zihniyet yüzünden arıtma, kanalizasyon sularının denize akıtması kabul edeceğimiz bir şey mi? Bodrum gibi dünyanın gözbebeği olan, dünyada tüm elitlerin de geldiği kralların, emirlerin, devlet başkanlarının geldiği bir şehrin her ilçesi çöp yığını. Bu çağda bu kabul edilebilir mi? Kuşadaşı bir bir yerde çeşmelerden akan su tuzlu. Sonra indim sordum her yerde böyle" diye konuştu.'CUMHUR İTTİFAKI PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte MHP ile kurdukları Cumhur İttifakı için, "Pazara kadar değil, mezara kadar" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, "MHP ile Cumhur ittifakını kurduk. Cumhur ittifakı bu anayasa değişikliği için tarihi bir değişiklikti. Şimdi karşı çıkanlar bile bu sistemin faydasını Türkiye için görmeye başladı. Şimdi yerel seçimler için de bu ittifakı sürdürüyoruz. Amacımız birlikte şehirleri kalkındırmak, Türkiye'yi gelecek hedeflerine ulaştırmak. Cumhur İttifakı'nın hedefi, pazara kadar değil, mezara kadar. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra hepimiz anladık ki; biz daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.'DÜNYAYA KAFA TUTUYORUZ'Başka partilerin de ittifak yapmalarına itirazı olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bizim itirazımız nedir? Bugün Türkiye içerde ve dışarıda çok zorluklarla mücadele ediyor. Türkiye'yi hedef alan hainler de var, bölücüler de var, terör örgütleri de var. Biz içerde de dışarı da terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. FETÖ, PKK , DHKP/C ile mücadele ediyoruz. Şimdi Fırat 'ın doğusundaki PKK ve YPG'lileri temizlemek için dünyaya kafa tutuyoruz. Artık sahada da güçlüyüz, masada da güçlüyüz. Oradan tehdit geliyor, tehdit neredeyse bertaraf edecek birikime sahip olduk çok şükür" dedi.'KANDİL'DEKİ TERÖRİSTLER İTTİFAKIN İÇİNDE'Millet İttifakı'nı da eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin kaybettiği oyları kazanmak için marjinalleştiğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"İşte tam bu noktada Kandil'deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz. İçerde ve dışarıda bu kadar mücadele verirken, o ittifakın uzantılarının 'Kürdistan'da kazanacağız, diğer yerlerde de yıkacağız' demesini kabullenemiyorum arkadaş. Görüyorum ki Antalya ve her yerde aklıselim, vatanını, milletini seven CHP'li kardeşlerim de kabullenemiyor. İYİ Parti tabanı da kabullenemiyor. Bizim partilerde bir problemimiz yok. Esasen bu sorunun sebebini biliyor musunuz? Biraz önce batıda aşırı sağ ve sol akımı var dedim. Marjinalleşme var dedim. Hatta merkez partilerinde de buralara doğru eğilim var. Niye kaybettikleri oyu geri getirmek için. Bugün CHP'nin yaşadığı sendromda budur. Yıllardır iktidar gelemeyen bir parti. Önce ordu ve darbelerden medet umdu. 17 yıldır yaşadığımız zorluklardan bahsediyorum. Bundan da fayda gelmedi, şimdi giderek marjinalleşen bir parti, terör örgütleriyle çok iç içe olmaya başladı. Bugün CHP'nin içine de terör örgütlerinin cenazesine katılan milletvekili var. DHKP/C'liler var. DHKP/C ile PKK arasında hiçbir fark yok. Ben CHP ve İYİ Parti'ye terör örgütü demiyorum ki. Geçen gün İYİ Partili milletvekilleri geldi, 'bizi itham ediyorsun' diyor. Bak diyorum, benim açıklamalarım gayet net. Ben siyasi partilere bir şey söylemiyorum ama bir gerçek var ki, Türkiye'de ne kadar hain, ne kadar bölücü ve terör örgütü varsa, sizin ittifakın içerisinde, olmadığını söyleyin bana dedim. Bir şey diyemedi. Maalesef bizim itirazımız bu."Bakan Çavuşoğlu, Eskişehirspor seyircinin dünyanın en iyi seyircisi olduğunu ve Süper Lig'e yeniden dönmesi için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Eskişehirspor'un küçükken kendisi için 'kahraman' olduğunu anlattı.Bakan Çavuşoğlu'na konuşmasının ardından adının yazılı olduğu Eskişehirspor forması hediye edildi. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi şirketine geçti.- Eskişehir