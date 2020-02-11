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Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'da Meclis Başkanı İvan Brajoviç ile bir araya geldi.

11.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:41Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da Meclis Başkanı İvan Brajoviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar için geldiği Karadağ'da mevkidaşı Srdjan Darmanoviç ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Meclis Başkanı İvan Brajoviç ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu dün akşam saatlerinde geldiği başkent Podgorica'da Tuzi Nizam Camii ve Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaret etmiş, ardından Türk iş insanlarıyla bir araya gelmişti. - PODGORICA

Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Karadağ, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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