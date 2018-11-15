Çavuşoğlu: Kaşıkçı'nın Cesedinin Parçalanması İçin Cihazlar Getirilmiş -2

15 Kasım 2018 Perşembe 17:45



15 Kasım 2018 Perşembe 17:45

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığını belirterek, "Bu anlık bir şey değil, cesedin parçalanması için gerekli şartlar ve cihazlar buraya getirilmiş. Yani bu şahsın öldürüleceği ve nasıl parçalanacağı önceden planlanmış" dedi. Çavuşoğlu, cinayetin talimatını verenlerin de ortaya çıkması gerektiğini vurguladı.Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi'nde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi konusuna değindi. Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu şahsın ülkelerine geri götürmelerine direndiği için öldürüldüğü söyleniyor ama, bu cinayet önceden planlanmıştır. Öldürüldükten sonra cesedin parçalandığı söyleniyor. Bu anlık bir şey değil, cesedin parçalanması için gerekli şartlar ve cihazlar buraya getirilmiş. Yani bu şahsın öldürüleceği ve nasıl parçalanacağı önceden planlanmış. Ayrıca Türkiye'ye gelen 15 kişinin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılanması gerekiyor. Viyana Sözleşmesi'ne göre Türk kanunları geçerlidir. Her ne kadar bu cinayet Suudi Arabistan'ın konsolosluğunda işlenmiş olsa da" diye konuştu.'KAŞIKÇI'NIN CESEDİ NEREDE?'Türkiye olarak Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Hunharca öldürülen ve cesedi parçalara ayrılan Kaşıkçı'nın cesedi nerede, nereye atıldı, nerede gömüldü? Her ne yapıldıysa. Bu konuda ortada bir cevap yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda uluslararası camiayla da açık ve şeffaf bir şekilde işbirliği yapacağız. Elimizdeki bilgi ve belgeleri paylaşmaya devam edeceğiz."'AZMETTİRİCİLER DE ORTAYA ÇIKMALI'Cinayet talimatını verenlerin ve gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Biz bu işin takipçisi olacağız ve önümüzdeki günlerde gelişmeleri tüm dünya kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. - Antalya