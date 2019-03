Çavuşoğlu-Katrugalos Ortak Basın Toplantısı

Kaynak: AA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos, "İki ülkenin dışişleri bakanlıkları yetkilileri arasında 12 Nisan'da güven artırıcı önlemler konusuyla ilgili değerlendirme toplantısı yapılacak. Bu kapsamda dostum (Dışişleri Bakanı Mevlüt) Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusuyla ilgili ilk gayriresmi istikşafi görüşmeleri de gerçekleştirme konusunda anlaştık." dedi.Katrugalos ve Çavuşoğlu, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi.İki ülkenin daha önce güven artırıcı önlemlerle ilgili bazı adımlar attığını hatırlatan Katrugalos, bu önlemlerin uygulanması konusuyla ilgilendiklerini belirtti.Katrugalos, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine ilişkin, "Türkiye'nin AB perspektifini samimi şekilde destekliyoruz çünkü inanıyoruz ki Türkiye'nin AB'ye üyeliği, hem Türk halkının hem AB'nin hem de Yunanistan'ın menfaatine olacaktır. AB üyesi Türkiye'nin bizim komşumuz olması bizim de menfaatimizedir. Türkiye son derece büyük ve önemli bir ülke." diye konuştu.İki ülke arasında ekonomi, kültür ve halklar arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmek için pozitif gündeme yoğunlaşmak istediklerini belirten Katrugalos, bu kapsamda bazı kültürel ve dini anıtların yeniden yapılandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.Katrugalos, "Rodos Adası'ndaki Murat Reis ve Dimetoka'daki Yıldırım Beyazıt Camisi'nin yeniden yapılandırılması, tamir edilmesi konusunu görüştük." ifadesini kullandı.Yunan Bakan Katrugalos, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Sümela Manastırı'yla ilgili çalışmaların son aşamaya geldiği bilgisini aldığını ve 15 Ağustos'taki Meryem Ana Bayramı'nda dini tören düzenleneceğini kaydetti."Küçük adımlarla başlayarak sürekli temas halinde olmak zorundayız"Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması konusunu da görüştüklerini belirten Katrugalos, "İslam ile Hristiyanlık arasında her zaman bir diyalog vardır. Bu çerçevede Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması son derece önemli ancak bunun dışında kültürler arası diyalog ve haklarımızın dostluğu açısından da son derece önemli." diye konuştu.Katrugalos, görüşmede, Yunanistan'daki Müslüman azınlıkla ilgili konunun da ele alındığını dile getirerek, "Bu insanlar Yunan vatandaşı ve bizler bu insanların rahatı ve huzuru için elimizden gelen çabayı göstermek zorundayız. Böyle bir mecburiyetimiz var." dedi.Görüşmelerde, İstanbul'daki Rum azınlık konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Katrugalos, vakıf yönetimleriyle ilgili olarak seçimlerin bir an önce yapılması konusunu gündeme getirdiğini kaydetti.Katrugalos, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılması planlanan üst düzey stratejik konsey toplantısına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.Yunan Bakan Katrugalos, "Büyük hedefleri olmayan küçük adımlarla başlayarak sürekli olarak temas halinde olmak zorundayız. 12 Nisan'da iki ülkenin dışişleri bakanlıkları yetkilileri arasında güven artırıcı önlemler konusuyla ilgili değerlendirme toplantısı yapılacak. Bu çerçevede dostum Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusuyla ilgili ilk gayriresmi istikşafi görüşmeleri de gerçekleştirme konusunda anlaştık." diye konuştu.Kıbrıs meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi üzerinde durduklarını belirten Katrugalos, "Artık çağ dışı bir yöntem olan garantiler konusunun saf dışı kalmasından yanayız. Biz, hemen bu konuların ayrıntılı şekilde tartışılmasına geçmedik. Sadece Türk tarafının bu konulara ilişkin fikirleri nelerdir, bu konuların görüşülmesiyle ilgili nasıl bir mekanizma oluşturulur bu konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.Katrugalos, iki ülke arasında denizcilik alanında yapılacak iş birliği konusunun da görüşmelerde gündeme geldiğini söyleyerek, "Haziranda bu konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirilecek." dedi."Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bazı hakları olduğunu kabul ediyoruz"Kıbrıs ile ilgili olarak İsviçre'nin Crans Montana kentinde yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Katrugalos, "Yunanistan için süreç içinde en önemli konu şu: Buradaki görüşmelerde Kıbrıs konusu uluslararası boyut kazandı. Bizim için en önemli konu bu." değerlendirmesinde bulundu.Enerji konusuna ilişkin de Katrugalos şunları söyledi:"Biz tabii Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bazı hakları olduğunu kabul ediyoruz ancak bunun ötesinde Kıbrıs'ın hakları var. Ne Yunanistan ne Kıbrıs bölgede bir monopol oluşturmak niyetinde. Esasında böyle de bir şey yapamaz. Burada deniz hukuku kuralları geçerlidir. Yunanistan olarak biz bu çerçevede hareket etmeye devam edeceğiz."Katrugalos, Kıbrıs konusunda gerginliğin azaltılmasından bahsederken, sorunların hasıraltı edilmesinden değil samimiyetle görüşülmesinden yana olduklarını belirterek, ikili görüşmelerde siyasi diyalog çerçevesinde sorunlara çözüm bulunmaya çalıştıklarını kaydetti.Yunan Bakan Katrugalos, konuşması şöyle sürdürdü:"Bizim garantiler konusunda fikir ayrılığımız var çünkü bu konuda tek taraflı hakların korunması söz konusu. Karşı tarafa garantiler konusunda tanınan herhangi bir hak yok. Biz bu konuyu uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek zorundayız. Bu esasında daha ileriki dönemlerde yapılacak bir tartışma ancak bunun kamuya açık şekilde bu tartışmanın yapılmış olması da son derece önemli. Biz tabii ki Kıbrıs'ın haklarını savunmak zorundayız. Biz, Yunanistan olarak Kıbrıs'ın kendi Münhasır Ekonomik Bölge'sinde (MEB) bazı hakları olduğuna inanıyoruz ve bunu destekliyoruz. Bu hakları her iki toplumla da ilgili. Hidrokarbon kaynaklarının her iki toplumun menfaatine olacak şekilde değerlendirilmesi konusunun da garanti altına alınmasına aslında çok da soğuk bakmıyoruz. Burada bir fon oluşturulması yönünde bir önerimiz var. Buradan elde edilecek gelirlerin karşılıklı olarak adil bir şekilde dağıtılmasıyla ilgili olarak.""Yunanistan darbecileri ve teröristleri kesinlikle barındırmaz"Katrugalos, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ mensubu darbeci askerin durumuyla ilgili soruya, "Yunanistan darbecileri ve teröristleri kesinlikle barındırmaz." yanıtını verdi.Yunanistan'a herhangi bir kişi sığınma talebinde bulunduktan sonra artık bu durumun idari bir hal alıp yargıya taşındığını söyleyen Katrugalos, konuyla ilgili Yunanistan yargısının verdiği karara hükümet olarak müdahale edemeyeceklerini kaydetti.Katrugalos, "Biz burada bir yürütme organı olarak Türk hükümetindeki dostlarımıza, yapabileceğimiz bir şey varsa iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu söyledik." dedi.Terör, organize suçlar ve göçmen kaçakçılığı gerçekleştiren kişilerin tespiti konusunda Türkiye ile iş birliği yapmaya her zaman hazır olduklarının altını çizen Katrugalos, Türkiye güzergahından Yunanistan'a kaçışlarda 2008-2017 yıllarında yüzde 38 oranında artış olduğunu belirtti.Katrugalos, "birleşik bir Kıbrıs'ı" arzu ettiklerini söyleyerek, "Buna uluslararası hukuka ve karşılıklı saygı çerçevesinde adada yaşayan iki halk karar verecektir." şeklinde konuştu.Kıta sahanlığı ve MEB konularında uluslararası deniz hukukunun kurallarına riayet edilmesi gerektiğini ifade eden Katrugalos, güven artırıcı önlemler konusunda da farklı alanlarda adımlar atılması gerektiğini kaydetti.Katrugalos, "Ben Mevlüt ile her karşılaştığımda kendisinin bana 'kardeş' demesini istiyorum. Benden 'gavur' olarak bahsetmesini istemem kesinlikle." ifadesini kullandı.(Bitti)