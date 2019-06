Çavuşoğlu: Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almıştır. Mektup ile ilgili Milli Savunma Bakanlığımız bir cevap hazırlıyor. En kısa zamanda Milli Savunma Bakanımız bu mektuba cevaben mektubunu gönderecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı S-400 konusuna ilişkin mektupla ilgili olarak, "Her şeyden önce biz bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye bağımsız ve özgür bir ülkedir. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almıştır. Burada 'Türkiye bunu alacak mı, almayacak mıyızı' konuşmuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyu net gibi şekilde dile getirdi" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Amerika'nın bu konuda çalışma grubu kurma tekliflerini kabul etmediğini hatırlatarak, "Madem kendinize güveniyorsunuz, bizim çalışma grubu teklifimizi neden kabul etmiyorsunuz? Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir ve konuşlanacaktır" şeklinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Milli Savunma Bakanlığımız bir cevap hazırlıyor. En kısa zamanda Milli Savunma Bakanımız bu mektuba cevaben mektubunu gönderecektir" dedi.

'SALDIRININ KASITLI OLDĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

İdlib muhtırasının uygulanması konusunda Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, rejimin siyasi çözüme inanmadığını belirterek şöyle konuştu:

"İdlib'te bizim muhataplarımız rejimin garantörleri, özellikle de Rusya. Bölgede çatışmaların durması için Rusya ile mücadele ediyoruz. Şu anda tam anlamıyla bir ateşkes sağlandı demek mümkün değil. Bu sabah özellikle 10'uncu gözlem üstümüze bir saldırı oldu. Üç askerimiz hafif şekilde etkilendiler. Bu saldırının kasıtlı olduğunu düşünüyoruz ve Rusya ile de bu konuyu görüşüyoruz. Eğer rejim saldırılara devam ederse gereğini de yaparız, bundan kimsenin tereddütü olmasın. Garantör ülke olarak Rusya da gerekliliklerini yerine getirmek durumundadır. Aksi halde İdlib'te siyasi çözümün sağlanması ciddi bir felakete dönüşebilir."

'YPG İLE İŞBİRLİĞİ FRANSA'YA YAKIŞMAZ'

Çavuşoğlu, terör ile mücadelenin her 2 ülke için önemli olduğunu vurgulayarak, PKK ile ilgili Fransa'nın aldığı tedbirleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Fransa ile bir konu hariç görüşlerimiz aynı. Görüşlerimizin en yakın olduğu ülke de diyebiliriz. Fakat Fransa'nın PKK ile hiçbir farklı olmayan YPG ile yakın işbirliği içerisinde olmasını doğru bulmuyoruz. Bunun NATO'daki işbirliğimiz dahil birçok konuya yansıdığını görüyoruz. PKK'ya yönelik tedbirler alınırken diğer taraftan YPG ile yakın işbirliği içerisinde olması Fransa'ya yakışmaz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve geleceği için tehlikelidir. Ayrıca bizim güvenliğimiz için de hassas bir konudur" dedi.

TÜRKİYE'DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSU

Çavuşoğlu, gazeteci Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin soru üzerine "Can Dündar casusluktan 5 yıl ceza aldığı zaman Türkiye basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü tarafından eleştirildi. Fakat aynı şeyleri geçtiğimiz günlerde Fransa'da da gördük. Türkiye'de olduğu zaman ifade özgürlüğü kapsamına giriyor, Fransa'da olunca bu iş, güvenlik meselesi oluyor. Biz bu konulardaki çifte standarda karşıyız. Türkiye'nin içişlerine müdahale kimsenin hakkı değil" diye konuştu.

'AVRUPA'DA ARTAN IRKÇILIĞA ORTAK TAVIR ALINMALI'

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da 700 bin civarında Türk yaşadığını belirterek, bu durumunun Fransa ile Türkiye arasında önemli bir bağ oluşturduğunu ifade etti. Fransa'da ve Avrupa'da artan ırkçılıktan Fransa'da yaşayan Türklerin de etkilendiğini belirten Çavuşoğlu, "Fransa'daki aşırı sağ partinin, son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de gücünü arttırdığını görüyoruz. Avrupa'da artan bu ırkçılığa karşı ortak tavır almamızda fayda var" dedi.

1915 OLAYLARI

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın 1915 olayları ile ilgili benimsediği tavrın popülist bir tavır olduğunu ve bu tavrı reddettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bu tarz tutumların ilişkilerimize fayda sağlamayacağı ortadır. 24 Nisan'ı anma günü olarak kabul etmek Fransa Anayasa Konseyi'nin de verdiği kararlar ile çelişiyor. Avrupa Konseyi bünyesinde Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa İnsan Hakları Komitesinin de kararları ile çelişiyor. Bu tür popülist kararlar almak yerine bizim önerilerimiz var. Bunu görüşmemizde de dile getirdik. Eğer Ermenistan kendisine güveniyorsa ortak çalışma grubu teklifimizi kabul etsinler. İçinde Fransa, Rusya, Amerika olsun, Ermenistan kimi istiyorsa o olsun. Arşivleri açalım. Hangi sonuç çıkarsa biz şimdiden kabul etmeye hazırız."

FRANSA'NIN GKRY'DE ÜS KURACAĞI İDDİASI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kıbrıs'ta Fransa'nın bir üst kuracağına ilişkin Rum basınında çıkan haberlerle ilgili soruya, "Bir üs veya askeri birliğin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor" şeklinde cevap verdi.

Drian, İdlib'te yaşanan olaylara ilişkin soru üzerine de "İdlib konusu bizi de kaygılandıran bir durum. İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız. Ateşkese müdahale olabilecek her bir adım hepimiz için dramatik sonuçlar doğurabilir. Rejim üzerinde etki sahibi ülkelerin gerekli adımları atması gerekir" diye konuştu.

