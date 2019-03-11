11 Mart 2019, 19:21
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Çavuşoğlu KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay'la Görüştü

Çavuşoğlu KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Antalya Başkonsolosluğu'nun açılışı için Antalya'da bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Kıbrıs meselesindeki güncel gelişmeler ve ikili ilişkilerimizi değerlendirdik." ifadesini kullandı. Kudret Özersay, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Başbakan Yardımcısı, Güncel
Kaynak: AA