Çavuşoğlu KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay'la Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.<br><br>Bakan Çavuşoğlu, KKTC Antalya Başkonsolosluğu'nun açılışı için Antalya'da bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile bir araya geldi.<br><br>Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, 'KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Kıbrıs meselesindeki güncel gelişmeler ve ikili ilişkilerimizi değerlendirdik.' ifadesini kullandı.