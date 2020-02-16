Çavuşoğlu: Lavrov'a İdlib'de saldırganlığın durması gerektiğini söyledik -1

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya 'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Sergey Lavrov ile görüşerek artık İdlib 'de bu saldırganlığın durması gerektiğini vurguladık ve kalıcı bir ateşkes, bundan sonra ihlal edilmeyecek bir ateşkesi tesis etmemiz gerektiğini söyledik" dedi.

Almanya'nın Münih kentinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sergey Lavrov ile görüşmesinde, İdlib'deki saldırganlığın durmasını gerektiğini vurguladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sergey Lavrov ile görüşerek artık İdlib'de bu saldırganlığın durması gerektiğini vurguladık ve kalıcı bir ateşkes, bundan sonra ihlal edilmeyecek bir ateşkesi tesis etmemiz gerektiğini söyledik. Bu konuları zaten heyetlerimiz yarın Moskova'da değerlendirecek" dedi.

"LİBYA'DA BAĞLAYICI BİR ATEŞKESİN OLMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADIK"

Libya konusunda düzenlenen toplantıda bağlayıcı bir ateşkesin olması gerektiğinin vurgulandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Libya konusunda da bizim tutumumuz, düşüncelerimiz, çabalarımız ortada. Artık bağlayıcı bir ateşkesin olması gerektiğini vurguladık. Türkiye olarak bugüne kadar ateşkesin sağlanmasında çok önemli katkılar sağladık. Berlin sürecine önemli katkılar sağlıyoruz fakat Hafter ihlal etmeye devam ediyor. Siyasi süreç dahil tüm atılacak adımlar esasen sahadaki ateşkesin sürdürülebilir olmasına bağlıdır. O nedenle, kalıcı bir barışın olması gerektiğini söyledik ve bundan sonraki süreçte de ihlallerin denetlenmesini Avrupa Birliği değil, çünkü AB içerisinde Hafter'e doğrudan silah desteği veren ülkeler var, Birleşmiş Milletlerin çatısı altında bir denetim mekanizmasının kurulması gerektiğini söyledik. Bizim önerimizle taslak metin bu şekilde değiştirilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"UYGUR TÜRKLERİNİN BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASI BİZİM ÖNCELİĞİMİZDİR"

Çin Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeye değinen Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmede Uygur Türklerinin durumunun ele alındığını belirterek, "Koronavirüsünden sonra biliyorsunuz vatandaşlarımızı getirdik. Dün de karantina süresi doldu ve yine kardeş Azerbaycan dahil bazı ülkelerin vatandaşları da serbest bırakıldı. Herkes evine dönebiliyor ama bu koronavirüsü zamanında biz Çin'e destek de verdik. Dün Çin Dışişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmede, tabi ki taziyelerimiz ilettik ve ilave tıbbi malzeme desteği olursa, daha önce sağlamıştık yine yapabileceğimiz söyledikten sonra bazı ikili meseleleri görüştük. Özellikle Uygur Türklerinin durumunu geniş bir şekilde birlikte ele aldık. Uygur Türklerinin, Çin'in eşit bir vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve barış içerisinde yaşaması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu konudaki beklentileri de aynı şekilde gündeme getirdik" diye konuştu.

"ABD'DEN MÜTTEFİKLİĞE YAKIŞIR TUTUM BEKLİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li senatör ve kongre üyeleri ile bir araya geldiğini ve görüşmelerde ABD'den müttefikliğe yakışır bir tutum beklediğini vurguladığını kaydetti.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Amerikalı senatörlerle de bir araya geldik. Her iki partiden ve hem Temsilciler Meclisi'nden, hem de Senato'dan, daha doğrusu kongre üyeleri, sadece senatörler değil. Faydalı bir görüşme oldu. Onlardan da beklentilerimizi söyledik. Rusya ile olan şu andaki durumdan dolayı suni bir gelişme değil ama onlar bunu bir fırsat olarak görüyorlar ilişkileri normalleştirmek için. Ama illa ilişkileri düzeltmek için üçüncü bir ülkenin tutumuna bakmamak lazım ve samimi bir şekilde, müttefikliğe yakışır bir şekilde Amerika'dan tutum beklediğimizi bu görüşmede de net bir şekilde vurguladık."