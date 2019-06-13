Çavuşoğlu-Le Drian ortak basın toplantısı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz." dedi.Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.PKK üyeleriyle ilgili Fransa'nın aldığı tedbirleri takdirle karşıladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Fransa'da tutuklu PKK üyesi teröristler var. Yine bazı PKK üyelerinin ve PKK'ya destek veren şahısların mal varlığını dondurma konusunda da Fransa'nın attığı adımları takdirle karşıladığımızı söylemek isteriz." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Fransa ile Suriye konusunda bir konu hariç görüşlerinin tamamen örtüştüğünü belirterek, sahadaki durum, siyasi süreçle ilgili konular, rejimin saldırganlığı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü dahil tüm konularda Fransa ile ortak hareket ettiklerini kaydetti.Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın PKK ile işbirliğine ilişkin şunları kaydetti:"Fakat Fransa'nın PKK ile hiçbir farkı olmayan YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz ve bunun NATO'daki iş birliğimiz dahil birçok konuya yansıdığını görüyoruz. PKK eşittir YPG'dir. Dolayısıyla PKK'ya yönelik bu tedbirler alınırken diğer taraftan YPG ile yakın iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz. Suriye'nin geleceği için, sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü için tehlikelidir. Ayrıca bizim sınır güvenliğimiz ve ülkemizin ve milletimizin güvenliği için de hassas bir konudur."İdlib'de ateşkes iddiasıÇavuşoğlu, İdlib Muhtırasının tam olarak uygulanması konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, öte yandan rejimin siyasi değil askeri çözüme inandığına işaret etti.Son zamanlarda rejimin İdlib'e yönelik saldırılarının arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, özellikle okullar ve hastanelerle sivillerin hedef alındığını söyledi.Çavuşoğlu, çatışmaların durması için Rusya ile yoğun çaba sarfettiklerini belirterek, "Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil ama bu konuda Rusya ile beraber ciddi, samimi gayretlerimizin olduğunu da söylemek isterim." diye konuştu.TSK'nın gözlem noktasına saldırıBakan Çavuşoğlu bu sabah Türkiye'nin 10. gözlem noktasına yönelik saldırı olduğunu söyledi. Üç Türk askerinin bu saldırıdan hafif şekilde yaralandığını bildiren Çavuşoğlu, "Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile de bu konuda görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse, gereğini de yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın." dedi.Öte yandan Çavuşoğlu, rejime de bu saldırıların durması için Rusya'nın ve İran'ın garantör olarak gerekli baskıyı kurması gerektiğinin altını çizdi."Rum basını yanılıyor"Fransız Bakan Le Drian, Rum basınında yer alan Fransa'nın GKRY'de üs edineceği ve buradaki askeri mevcudiyetini kalıcı hale getireceği iddialarına ilişkin, "Fransız bir üssün veya Fransız askeri birliklerinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz kesinlikle olmadı." dedi. Fransız Bakan, "Rum basının bu konuda yanıldığı söyleyebilirim." ifadesini kullandı."İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz"Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İdlib meselesinde durumdan kaygılı olduklarını söyleyerek, "Biz İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız. Çünkü çok tehlikeli ve patlayıcı etkiye sahip olabilecek bir durum var ortada." şeklinde konuştu.Le Drian, "Ateşkese müdahale edebilecek her bir adım, sonrasında hepimiz için dramatik sonuçlar doğurabilir." uyarısını yaptı.(Sürecek)