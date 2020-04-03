Çavuşoğlu, Libya ve İspanya dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale ile telefon görüşmesi yaptı.
03.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:54
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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