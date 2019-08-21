Çavuşoğlu Lübnan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri ele almak ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere 22-23 Ağustos tarihleri arasında Lübnan'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Lübnan ziyareti 22-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edilecek olan Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Nabih Berri, Başbakan Saad Hariri, Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, İçişleri ve Belediyeler Bakanı Raya Al Hassan ve diğer bazı önde gelen şahsiyetler ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı'nın gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.



Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA