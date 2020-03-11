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Çavuşoğlu, Malezya'nın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin'i tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile telefonda görüştü.

11.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:18
Çavuşoğlu, Malezya'nın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin'i tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Hüseyin'i arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya, Güncel

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