Çavuşoğlu Maltalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile telefon görüşmesi yaptı.
22.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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