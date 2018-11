Çavuşoğlu-Mogherini-Hahn Ortak Basın Toplantısı

22 Kasım 2018 Perşembe 12:10



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin, "Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur." dedi.Çavuşoğlu, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı" vesilesiyle Ankara'da bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının birinci oturumunun tamamlandığını, çalışma yemeğinde de bölgesel konuları değerlendireceklerini belirten Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantılarının iki amacı var. Birincisi AB ile ilişkilerimizin her boyutunu birlikte değerlendirmek, ikincisi ise bölgesel konularda, güvenlik ve dış politikalarımızda görüş alışverişinde bulunmaktır." diye konuştu.Türkiye'nin AB'ye aday ülke olarak tam üyeliği hedeflediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.Çavuşoğlu, ortaya çıkarılan siyasi engellerin AB'nin büyümesine, refahına ve siyasi istikrarına engel getirdiğini belirtti.Hem Türkiye'nin, hem de AB ülkelerinin geçen yıllarda terör saldırılarına maruz kaldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, yabancı terörist savaşçılar konusunda ve bölgedeki terörü besleyen unsurlar dahil her alanda AB ile yakın iş birliği içinde olunmasının her iki tarafın da yararına olduğunu söyledi.Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha somut destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.(Sürecek)