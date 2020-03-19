Çavuşoğlu, Moldova'nın yeni Dışişleri Bakanı Tsulya'yı tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tsulya ile telefonda görüştü.
19.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tsulya ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tsulya'yı arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tsulya'yı arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova, Güncel