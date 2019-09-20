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Çavuşoğlu, muhammad-bande ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesinde, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi.

20.09.2019 19:45
Çavuşoğlu, Muhammad-Bande ile görüştü
ABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesinde, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili, "Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande'yi göreve başlaması nedeniyle tebrik ettik. Görev süresi boyunca kendisine her türlü destek ve katkıyı vereceğiz" mesajını paylaştı.
Çavuşoğlu, muhammad-bande ile görüştü

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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