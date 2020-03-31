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Çavuşoğlu'na, İtalyan mevkidaşı Di Maio'dan "Kovid-19'a karşı dayanışma" teşekkürü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

31.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:46
Çavuşoğlu'na, İtalyan mevkidaşı Di Maio'dan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme, Di Maio'nun talebi üzerine gerçekleşti.
Telefon görüşmesinde, Di Maio, Bakan Çavuşoğlu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin desteği ve iş birliği için teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Güncel
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