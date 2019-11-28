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Çavuşoğlu: NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini kapsayacak şekilde hareket etmesi lazım

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini kapsayacak şekilde hareket etmesi lazım. Biz Baltık ülkelerine yönelik mukabele planına karşı değiliz. Baltık ülkeleri için istenilenin bizim için de istenmesi lazım" dedi.

28.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:38Çavuşoğlu: NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini kapsayacak şekilde hareket etmesi lazım

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini kapsayacak şekilde hareket etmesi lazım. Biz Baltık ülkelerine yönelik mukabele planına karşı değiliz. Baltık ülkeleri için istenilenin bizim için de istenmesi lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planına ABD'nin YPG nedeni ile itiraz etmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:  "NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini kapsayacak şekilde hareket etmesi lazım. Biz Baltık ülkelerine yönelik mukabele planına karşı değiliz. Ama Baltık ülkeleri için istenilenin bizim için de istenmesi lazım. Bunun görüşmelerini sürdürüyoruz. NATO Genel Sekreteri'nin de bazı teklifleri oldu, bunları da müzakere ediyoruz. Kendi aramızda da, Milli Savunma Bakanlığı'mızla da, askerlerimizle de yine bizim arkadaşlarımız arasında görüşmeler devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğimiz konular var. Zirve öncesi bu konuda karşılıklı bazı adımları atmak istiyoruz."

'OBAMA YÖNETİMİ HATA YAPTI'

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin tüm uyarılarına rağmen PKK/YPG ile Suriye'de angajmana girdiğini söyleyerek, "Başlangıçta bir terör örgütü ile angajmana girince sonra o ortamdan geri dönmek zor. Bu sadece uluslararası hukuk bakımından değil Amerika'nın kanunları bakımından da ciddi bir problem. Şu anda Amerikan yönetiminin en büyük problemi bu. 30 bin TIR'dan daha fazla silah desteği verildi. Güvenli bölge çalışması yapılırken bile eğitim ve silah desteği devam etti. Obama yönetimi hata yaptı. Şimdiki yönetim devam etti. Şimdi ikilemin içindeler" diye konuştu.

'DİĞER AKDENİZ ÜLKELERİ İLE DE MUTABAKAT OLABİLİR'

Bakan Çavuşoğlu, Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Akdeniz'de bulunan diğer ülkelerle de imzalanmasına ilişkin soruya, şöyle yanıt verdi: "Biz her zaman Güney Kıbrıs Rum kesimi hariç Akdeniz'deki tüm ülkelerle deniz yetki alanlarının sınırlandırılması kapsamında görüşmeler yapabileceğimizi söyledik. Libya ile özellikle deniz altındaki zenginlikleri içeren bu yetki alanları ile ilgili bir mutabakat zabtı imzaladık. Bu, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının da muhafaza edilmesi anlamına geliyor. Bundan sonraki süreçte diğer Akdeniz'deki ülkelerle de bunu yapabiliriz. Şu anda bazı ülkelerle bilinen sebeplerden dolayı şimdi yapılması mümkün gözükmese de ilerde mümkün olabilir. Bu kaynakların hakça paylaşılmasının taraftarıyız. Bu Kıbrıs rezervleri için de geçerli."

'SİNCAR'DA PKK'NIN OLMASINI ONAYLAMIYORUZ'

IKYB Başbakanı Mesut Barzani ise terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına ilişkin, "Sincar'ı şu anda biz kontrol etmiyoruz, Irak güvenlik kuvvetlerinin kontrolü altında. Genel olarak Sincar'da ve diğer yerlerde PKK'nın olmasını onaylamıyoruz" ifadelerini kullandı. Barzani, geçtiğimiz günlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin IKYB ziyareti için, "ABD'nin Irak'a ve Kürt bölgesine desteğini tekrarlayan bir ziyaretti" yorumunu yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Selen Yalaz- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, -



Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Güncel

Kaynak: DHA

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