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Son dakika: Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısına tepki: Utanç verici bir karar

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sözde Ermeni Soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu "Utanç verici bir karar" diyerek ABD'li vekilleri eleştirdi.

30.10.2019 00:47

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde, Ermeni Soykırımı oylaması 11'e karşı 405 oyla kabul edildi. Tasarı en yakın zamanda ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Sözde Ermeni Soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, skandal karar için "Utanç verici" diyerek ABD'li vekilleri eleştirdi. Çavuşoğlu, kabul edilen Ermeni soykırımı yasa tasarısını "Sıfır ve hükümsüz olarak niteledi.

Öte yandan, Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar.Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir!" ifadelerini kullandı.

"KARARI REDDEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi'nce bugün kabul edilen (Ermeni iddiaların ilişkin) kararı reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde, Ermeni Soykırımı oylaması 11'e karşı 405 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada konuşan üyeler tasarının kabul edilmesi hakkındaki konuşmalarında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına ve Kıbrıs Barış Harekâtı'na vurgu yapmaları dikkat çekti.

Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul ettiSon dakika: ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etti

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısına tepki: Utanç verici bir karar

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya


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