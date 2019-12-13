Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosu'nun kararına tepki: Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur

Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun söz konusu karar tasarısını kabul etmesini Twitter'dan değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

FAHRETTİN ALTUN DA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Senatosu'nda yapılan oylama 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen ile sözde Ermeni tasarısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tarih; bu kararları ABD Senatosu'nun bazı üyelerinin Türkiye'ye karşı sorumsuz ve akılcı olmayan eylemleri olarak görecek. İki ülke arasında uzun süreli bir hasara neden olan sorumlu üyeler olarak tarihe geçecekler" dedi.

"UMUT EDERİM BU HATALARDAN DÖNERLER"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi ile ilgili olarak, "Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz." dedi.

KALIN: TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞUNU ETKİLEMEYECEKTİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de kabul edilen Ermeni tasarısıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından "ABD Senatosu'nun, çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Daha önce Beyaz Saray'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.

29 Ekim'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 "hayır" oyuna karşılık, 405 "evet" oyu ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.