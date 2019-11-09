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Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar

ABD'nin Suriye politikalarını eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Ermeni tasarısı için, "İki yüzlülük yapıyorlar" dedi. "Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk" diyen Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırımlarla bir yere varamayacağını söyledi.

09.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'deki Türkiye karşıtı tasarılara ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk." dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırımlarla bir yere varamayacağını da belirtti.

"PETROL İÇİN BULUNDUKLARINI İTİRAF EDİYORLAR"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

" 'de petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar. YPG/PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini biliyoruz. Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı yoktur. Buraya on binlerce kilometre öteden gelip de 'Bu ülkenin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz' demek uluslararası hukuka karşıdır. Buralar Suriye halkınındır.

"BUNA NEDEN GÖZ YUMDUNUZ?"

Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı. YPG/PKK Suriye'de etnik temizlik yaptı, buna neden göz yumdunuz?"

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Ekonomi, Güncel


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