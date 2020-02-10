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Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım'

Çavuşoğlu'dan Akıncı açıklaması: "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım"

10.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:59Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ve KKTC Akıncı'nın son sözleri hakkında açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı, Akıncı hakkında "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" dedi.

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İdlib konusundaysa, Rus heyeti ile bir uzlaşı bulunamadığı için bugünkü toplantıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
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Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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