Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım'

Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib
ve KKTC Cumhurbaşkanı
Akıncı'nın son sözleri hakkında açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı, Akıncı hakkında "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" dedi.data-stories-id="4489474"data-event="widget_related"class="widget widget--type-related widget--size-fullwidth widget--align-center">
İdlib konusundaysa, Rus heyeti ile bir uzlaşı bulunamadığı için bugünkü toplantıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
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, Dünya Kaynak: Euronews.com