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Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım

Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'ye gelen Türkmenlere vatandaşların kumanya ikram ettiğini belirtti.

10.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:39
Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye 'ye gelen Türkmenlere vatandaşların kumanya ikram ettiğini belirtti. Çavuşoğlu paylaşımında, "Türkmen kardeşlerimiz, Irak'tan otobüslerle ülkemize gelen vatandaşlarımızla ekmeklerini paylaştılar. Halalarının, amcalarının hazırladığı kumanyayı ikram ettiler. Rabbim onlardan razı olsun. Türkmen kardeşlerimizle gurur duyuyoruz ve gönül bağımız hiçbir zaman kopmayacak" dedi. Çavuşoğlu’ndan anlamlı paylaşım

Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Genel
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