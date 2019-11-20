Haberler » Güncel » Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği - Haber

Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB'nin ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir." dedi.

20.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin, Brüksel'deki görüşmenin ardından yaptığı açıklamaya, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"AB'NİN İKİ YÜZLÜ TUTUMUNUN YENİ ÖRNEĞİ"

Sassoli'nin Türkiye'nin dış politikasını eleştiren paylaşımları üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından, AP Başkanı Sassoli'nin "iki yüzlü" bir tavır sergilediğini belirtti. Çavuşoğlu, "Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB'nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Görüşmeden dakikalar sonra şahsi hesabından paylaşımlarda bulunan AP Başkanı David Sassoli, "Bugünkü görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Türkiye'nin operasyonunu kınadım. Bölgenin istikrarını ve güvenliğini baltalayan kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlalidir. Savaştan kaçan insanların siyasi kazanım için kullanılması veya AB'ye baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu açıkça vurguladım. Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki kaçak sondaj çalışmaları konusundaki meselesini gündeme getirdim. Son olarak ikimiz de göç ve terörle mücadele gibi ortak zorluklarımıza çözüm bulmak için diyaloğun gerekli olduğu konusunda hemfikir kaldık." ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Avrupa, Politika, Dünya, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
00:46 Evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu
00:46 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
00:45 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:44 Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
00:42 Tokat'da otomobil bariyere çarptı 1 ölü, 3 yaralı
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21.11.2019 00:48:35