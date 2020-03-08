Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya insanlığın ortak değerlerine saygı çağrısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir.
08.03.2020 10:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa 'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Ekonomi
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