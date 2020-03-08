Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya insanlığın ortak değerlerine saygı çağrısı - Ekonomi

Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya insanlığın ortak değerlerine saygı çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir.

08.03.2020 10:26
Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya insanlığın ortak değerlerine saygı çağrısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa 'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Ekonomi
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi Ekonomi
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı Ekonomi
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Ekonomi
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Ekonomi
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Ekonomi
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL Ekonomi
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu Ekonomi
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu