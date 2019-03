Çavuşoğlu'ndan Bazı Müslüman Ülkelere Filistin Eleştirisi

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük." dedi.Çavuşoğlu, beraberindeki partililerle AK Parti Yayladağı Belediye Başkan Adayı Mustafa Sayın'ın seçim-irtibat ofisini ziyaret etti.Burada konuşan Çavuşoğlu, çok güçlü olmaları gerektiğini, içeride ve dışarıda kendilerini devirmek isteyen çok sayıda hain bulunduğunu söyledi.Bu nedenle güçlü olmaları gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Önümüze tarih boyunca engeller çıkardılar. Bu engelleri aştık, çiğnedik geçtik. Sanmayın ki bundan sonra dikensiz gül bahçesinde yaşayacağız. Yine zor olacak. Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Suriye'deki istikrarın ve barışın da en çok Hatay ve sınır şehirlerimiz için önemli olduğunu biliyoruz."Terör belası dahil birçok tehditle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlık duyanlar bulunduğuna işaret etti."Türkiye'yi baştan sona ihya ettik"Çavuşoğlu, birlikte ve güçlü olmaları gerektiğinin altını çizerek, MHP ve AK Parti'nin bu yüzden Cumhur İttifakı çatısı altında birleştiğini ifade etti.Tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin 17 yıldır çok büyüdüğünü anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Artık eski Türkiye yok. Çok şükür son 6 aydır yaşadığımız ekonomik saldırılar içinde bile istikrarımızı bozmadan, bazı sıkıntılar olabilir, yolumuza devam ediyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisini ve faydasını gördük. Türkiye tüm bu engellere rağmen çok büyüdü ama geldiğimiz noktada biz kalırsak bu bize yakışmaz. Kişi başına düşen milli gelir 3 bin dolardan 11 bin dolara çıktı, güzel. Yaklaşık 4 kat büyüdü, iyi. Ekonomimiz büyüdü, savunma sanayimiz büyüdü, artık ihtiyacımızın yüzde 70'ini kendimiz üretiyoruz, ihraç ediyoruz artık. İhracatta çok önemli bir ülke olduk. Türkiye'yi baştan sona ihya ettik. Sağlıkta dünyada model olduk. Herkes Türkiye'nin sağlık politikalarını, Dünya Sağlık Örgütü de dahil sadece çok yakından takip etmiyor, 'gelin anlatın' diyor.""Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar?"Çavuşoğlu, geleceğe yönelik hedeflerin olduğunu, 2023 hedeflerinin de birçoğunu şimdiden gerçekleştirdiklerini ifade etti.Milli ve kutsal davalara sahip çıktıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Kudüs gibi kutsal davalarımıza da biz olmazsak kimse sahip çıkmaz, bunu unutmayın. Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük. Şimdi bunlar bağımsız değil ama biz bağımsız bir ülkeyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz, elbette tüm dünyayla entegre olmamız lazım, dünyanın her yerinde var olmamız lazım, şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmamız lazım.""Dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduk"Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyadaki temsilcilik sayısında da hızla ilerlediğini anlatarak, "Artık dünyada 242 tane temsilciliğimiz var, her yerde bayrağımız dalgalanıyor. Temsilcilik sayısında dünyada 5'inci sıraya çıktık. Dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduk hamdolsun. Birinci sıradayız rakam olarak, milli gelire göre değil. İki sene önce 'Milli gelire göre birinciyiz, rakama göre ikinciyiz' diyorduk. Şimdi rakamla da birinciyiz." dedi.(Sürecek)