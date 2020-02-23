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Çavuşoğlu'ndan depremde hayatını kaybedenler için Van'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

23.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:48Çavuşoğlu'ndan depremde hayatını kaybedenler için Van'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen 'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çavuşoğlu, hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"Geçmiş olsun Van. Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kimsenin kalmamış olması tesellimiz oldu. Rabb'im milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, İran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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