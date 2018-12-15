Çavuşoğlu'ndan Doha'da Diplomasi Trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Somali
Başbakanı Hasan Ali Hayri ve Katar Dışişleri Bakanı
Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı görüştü.
Çavuşoğlu, 18. Doha
Forumu'na katılmak için bulunduğu Katar'da, bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdi.
Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Doha Forum ve Uluslararası Kriz Grubu tarafından düzenlenen "Ortadoğu'da ve Körfez
'deki Bölgesel Fay Hatlarının İstikrara Kavuşturulması" temalı öğle yemeğine katıldı.
Çalışma yemeğinde, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran
Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de yer aldı.
Bakan Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile de bir araya geldi.
Çavuşoğlu, ayrıca, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Somali,Mevlüt Çavuşoğlu,Doha,Katar
15 Aralık 2018 Cumartesi 19:00