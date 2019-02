Çavuşoğlu'ndan Hindistan ve Pakistan'a Sağduyu Çağrısı

Kaynak: DHA

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerginlik nedeniyle endişe duyduklarını belirterek, "Taraflara sağduyu, itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştüğünü söyledi. İki ülke arasında yaşanan gerginlikten endişe duyduklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:"Taraflara sağduyu, itidal çağrısında bulunuyoruz. Tırmandırmaya yol açacak adımlardan kaçınılması gerekiyor. Bu gerginliğe yol açan esas problem, 'Keşmir' problemidir. 'Keşmir' problemi yıllardır çözümü dondurulmuş bir ihtilaftır. Sık sık iki ülke arasında gerginliğe yol açıyor. 'Keşmir' probleminin bir an önce uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde çözülmesi gerekiyor ki, iki ülke arasında sürekli gerginliğe yol açan bir problem ortadan kalksın. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında ve Keşmir problemi dahil, bu problemlerin çözümünde her zaman katkı yapma arzusundayız. Bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bunu Pakistan'a bu sabah ilettik."'TÜM DÜNYA BURAYA KİTLENMİŞ DURUMDA'Yaşanan gerginliğin Afganistan sürecine de etki yaptığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Bir yerde gerginlik varsa, iki ülke arasında kalması mümkün değil. Bölgeye de yansıyor, hepimize yansıyor. Şu an da tüm dünya buraya kitlenmiş durumda. Biz Afganistan sürecini tabii ki farklı tutuyoruz. Pakistan'ın Afganistan'daki terör probleminin çözümüne yönelik son zamanlarda oynadığı yapıcı rolü takdirle karşılıyoruz. Esasen Pakistan da bu terör saldırılarından çok çekmiş bir ülkedir. Biz Afganistan sürecine ivme kazandırmak için şu an Asya 'nın kalbi İstanbul sürecine Afganistan'la beraber eş başkanlık yapıyoruz. Bu toplantıyı seçimlerden sonra gerçekleştireceğiz. Tabii ki Türkiye, Pakistan ve Afganistan üçlü zirveyi de gerçekleştireceğiz."'DİYALOĞA AÇIĞIZ'Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar Hindistan ile bir temaslarının olmadığını, Pakistan Dışişleri Bakanı'nın kendilerini sürekli bilgilendirdiğini belirterek, "Son günlerde üçüncü telefon görüşmemiz oldu. Ama henüz Hindistan tarafından böyle bir bilgilendirme olmadı. Biz diyaloga açığız. Tabii ki Hindistan'la da bu konuyu görüşmek isteriz" diye konuştu. - Ankara