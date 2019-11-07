Haberler » Dünya » Çavuşoğlu'ndan iddialara tepki: Hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım

Çavuşoğlu'ndan iddialara tepki: Hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeliği sırasında bazı lobi faaliyetleri yaptığın iddialarla ilişkin, "Hamdolsun siyasi hayatım boyunca etik olmayan, hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım" diye konuştu

07.11.2019 21:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:28 Çavuşoğlu'ndan iddialara tepki: Hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde ortaya atılan iddialar hakkında, "Hamdolsun siyasi hayatım boyunca etik olmayan, hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyeliği sırasında bazı lobi faaliyetleri yaptığına ilişkin iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "George Soros adlı şahsın sponsoru olduğu bir kuruluşun yayımladığı rapordaki iddiaların gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
03:10   İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
00:12   Pentagon: Suriye'deki petrol sahalarının geliri SDG'ye gidecek
00:12   Erdoğan: Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız
00:12   Merkel'den Macron'a tepki: NATO güvenliğimizin temeli
00:12   Gözaltına alınan Alman vatandaşı serbest bırakıldı
21:20   Trump, azil soruşturmasına ateş püskürdü: Devam etmesine izin verilmemeli
19:24   NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:20:43