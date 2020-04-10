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Çavuşoğlu'ndan Iraklı Türkmenlere teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'tan otobüslerle yurda getirilen Türk vatandaşlarına yolda yardım eden Iraklı Türkmenlere teşekkür etti.

10.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:40
Çavuşoğlu'ndan Iraklı Türkmenlere teşekkür
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak 'tan otobüslerle yurda getirilen Türk vatandaşlarına yolda yardım eden Iraklı Türkmenlere teşekkür etti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Iraklı Türkmenlerin yoldaki Türk vatandaşları için hazırladığı kumanyaların gösterildiği videoyu paylaştı.
Iraklı Türkmenlerin Türk vatandaşlarıyla ekmeklerini paylaştığını belirten Çavuşoğlu, "Halalarının, amcalarının hazırladığı kumanyayı ikram ettiler. Rabbim onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, "Türkmen kardeşlerimizle gurur duyuyoruz ve gönül bağımız hiçbir zaman kopmayacak!" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Güncel
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