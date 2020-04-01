Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çavuşoğlu'ndan, İtalyan mevkidaşı Di Maio'nun teşekkürüne "Dost kara gün içindir" yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde İtalya'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye'ye teşekkür eden İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya, "Dostlar kara günler içindir" mesajını gönderdi.

01.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:34
Çavuşoğlu'ndan, İtalyan mevkidaşı Di Maio'nun teşekkürüne
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde İtalya 'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye 'ye teşekkür eden İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya, "Dostlar kara günler içindir" mesajını gönderdi.
Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dostlar kara günler içindir. Gerçek arkadaşlar zor zamanlarda belli olur. Dostlar, ihtiyaç halinde birbirinin yanındadır." ifadelerini kullandı.
İki mevkidaş telefonda da görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Di Maio, telefonda da görüştü.
Di Maio'nun talebi üzerine yapılan görüşmede, Di Maio'nun Kovid-19'la mücadelede gösterdiği dayanışma için Türkiye'ye teşekkür ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İtalya ve İspanya'ya gün içinde gönderilmişti.
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Twitter'dan, Türkiye'nin yardım götüren uçağın fotoğraflarını paylaşarak, "Bugün Türkiye'den İtalya'ya yönelik büyük bir dayanışma jesti geldi." mesajını paylaşmıştı.
Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan uçağı Practica di Mare Hava Üssü'nde karşılayan Di Maio ayrıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Çavuşoğlu ve Türk halkına teşekkür etmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İtalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Çavuşoğlu'ndan, İtalyan mevkidaşı Di Maio'nun teşekkürüne 'Dost kara gün içindir' yanıtı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan’ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu Haberler
Bakan'ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi Haberler
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu’ndan bir çağrı daha geldi Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha geldi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:46: Amatör müzisyen, evde kalanlar için balkondan konser verdi - Haber 21:46: Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı - Haber 21:45: Aydın Tabip Odası, Koruyucu Ekipman Kampanyası'nın iptal edildiğini duyurdu - Haber 21:44: Hamas, korovirüs vakalarının görüldüğü cezaevlerindeki Filistinlilerin hayatından İsrail'i sorumlu... - Haber 21:44: Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 57'ye çıktı - Haber 21:18: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma - Haber 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız - Haber 20:34: İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi - Haber 20:12: İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:55: Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı - Magazin